Виконавиця дозволила зазирнути до себе

Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль завоювала любов публіки завдяки своїй творчості - цього разу талановита артистка вирішила показати, як розспівується.

Популярна артистка завоювала велику любов публіки завдяки своєму таланту і творчості, пише Politeka.net. На нових кадрах в сторіс Instagram зірка показала, як розспівується в студії.

Як відомо, для виконавців розспівування сприяє підвищенню рівня володіння технікою вокалу. Таким чином співаки тренують голосові зв'язки перед основним виступом або записом пісні.

Примітно, в одному з інтерв'ю Тіна Кароль зізналася - вона досі не вважає, що досягла вокальної досконалості і кожен день займається вокалом по кілька годин.

У нових сторіс артистка стояла біля мікрофона в студії і затягнула високі ноти. При цьому зірка була без макіяжу.

"Вранці співати корисно", - підписала вона кадри.

Зазначимо, діапазон голосу Тіни Кароль - три октави.

У співачки є дві вищі освіти: музична(у 2004-му році закінчила Київське вище музичне училище імені Глієра) і "прикладна" (у 2005 році стала випускницею факультету менеджменту та логістики Національного авіаційного університету).

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