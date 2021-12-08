Український виконавець Віталій Козловський вирішив здивувати позою своїх прихильниць і запропонував їм продовжити фразу про себе - було багато цікавих варіантів.

Популярний співак, крім того, що виступає і записує хіти, також активно веде сторінку в Instagram, передає Politeka.net.

У новому пості Віталій Козловський похвалився взуттям люксового бренду PRADA. При цьому співак здивував вульгарним жестом - широко розкинувши ноги, сидячи в кріслі.

"Веталь носить Prada або (твоя назва до відео...🙄)", - співак запропонував написати продовження до фрази.

За чотири години публікація зібрала понад 4000 переглядів і багато коментарів, користувачі Мережі написали багато цікавих варіантів.

"PRADA - я дуже за Віталіка рада що він носить PRADA 👏", " Веталь носить Prada або як правильно розсовувати ноги (з наочними інструкціями)", " 🔥Красиво жити не заборониш!🔥 ", "Веталь носить Prada !Де його носить в цих чоботях, гада?!😂 ", "Що нам сніг, що нам спека, що нам дощик проливний, коли взуття Prada зі мною😂 😂 😂", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Віталій Козловський зараз також веде ранкову програму з колегою Олею Цибульською на одному з музичних каналів.

Раніше повідомлялося, Монатік в "Х-факторі", Нітіч з Кузьмою і Козловський в "Караоке на Майдані"

Також, Козловський залишив зворушливе послання батькові, який пішов з життя

Politeka розповідала, Козловський сильно пошкодував про свій виступ в Росії