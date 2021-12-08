Український виконавець Віталій Козловський вирішив здивувати позою своїх прихильниць і запропонував їм продовжити фразу про себе - було багато цікавих варіантів.
Популярний співак, крім того, що виступає і записує хіти, також активно веде сторінку в Instagram, передає Politeka.net.
У новому пості Віталій Козловський похвалився взуттям люксового бренду PRADA. При цьому співак здивував вульгарним жестом - широко розкинувши ноги, сидячи в кріслі.
"Веталь носить Prada або (твоя назва до відео...🙄)", - співак запропонував написати продовження до фрази.
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За чотири години публікація зібрала понад 4000 переглядів і багато коментарів, користувачі Мережі написали багато цікавих варіантів.
"PRADA - я дуже за Віталіка рада що він носить PRADA 👏", " Веталь носить Prada або як правильно розсовувати ноги (з наочними інструкціями)", " 🔥Красиво жити не заборониш!🔥 ", "Веталь носить Prada !Де його носить в цих чоботях, гада?!😂 ", "Що нам сніг, що нам спека, що нам дощик проливний, коли взуття Prada зі мною😂 😂 😂", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Віталій Козловський зараз також веде ранкову програму з колегою Олею Цибульською на одному з музичних каналів.
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