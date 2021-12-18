Автор і ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров підвів підсумки за рік, розповів про нагороду і свої подорожі.

38-річний Комаров зробив новий пост у себе в Instagram, в якому поділився успіхами, передає Politеka.net.

Комаров одержав перше місце в номінації "Амбасадор #МандруйУкраїною" на Ukraine Tourism Awards 2021. Але отримала нагороду його дружина, модель Олександра Кучеренко, так як сам мандрівник зараз знаходиться в сонячному Еквадорі, названому так через своє розташування на екваторі.

Комаров анонсував останній випуск осіннього сезону "Світ навиворіт" в Еквадорі, в якому розкрив правду про банани, більшість з яких надходять в нашу країну саме з Південної Америки.

"90% бананів на полицях наших магазинів - з Еквадору. У цьому випуску покажу весь виворіт виробництва бананів, які ми їмо. Я буду особисто закривати контейнер, який відправляється в Одесу (хтось із вас напевно купував банани з ящика, який я запаковував) але головне - ми не просто покажемо, як вирощують банани, а розповімо, які з них безпечні. Є плантації, які порушують стандарти, застосовуючи надмірну кількість пестицидів (хімікатів). Як відрізнити корисний банан від шкідливого? Розповімо в найдрібніших деталях", - пообіцяв мандрівник.

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