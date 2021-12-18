Як повідомляє Politeka.net, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл несподівано стала джерелом чуток про можливе розставання принца Вільяма з його дружиною Кейт Міддлтон.

У британській пресі не раз циркулювала інформація про ймовірні зради принца Вільяма, і це в той час, як для публіки ця пара виглядає зразковим сімейством. Чутки про можливе розлучення ніколи не знаходили підтвердження. Однак, раптово Меган Маркл проговорилася про можливе розлучення Вільяма і Кейт.

Так, в коментарі виданню Daily Express Маркл, нібито, оприлюднила інформацію про розлучення Кейт і Вільяма. За словами Меган, їх розставання вже на за горами. "Потрібно тільки трохи почекати", - зазначила герцогиня.

Подейкують, що таким чином Меган ніби як вирішила помститися Кейт Міддлтон за недостатню дружелюбність, коли вони з принцом Гаррі жили в Британії. Також ходять чутки, що герцогиня Сассекська довгий час "віддувалася" за Кейт і її сім'ю. Мовляв, Маркл прямо кидали на "поживу папараці", щоб відвернути суспільну увагу від проблем у відносинах Кейт і Вільяма.

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