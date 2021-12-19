Як пише Politeka.net, на сьогоднішній день 20-річна Тілан Блондо є однією з найбільш високооплачуваних моделей в Європі. Вона стала знаменитою в ранньому віці і з тих пір практично не переривала кар'єру моделі.
Дівчина славиться не тільки відмінною фігуркою, але і милим личком. А її багаторічний досвід дозволяє їй працювати з найвідомішими модельними агентствами і модними будинками.
На свіжому фото Тілан Блондо постала в ефектному образі. Вона позувала в піджаку з білим хутром і в сонцезахисних окулярах. Образ ефектно доповнювала червона помада на губах красуні.
"Привітики", - коротко підписала фото модель.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ой, привіт, красуня", «який культовий образ», «мені подобається, коли вона так виглядає», «подивися на себе, ти – зірка», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Тілан Блондо "обвісилася" прикрасами заради зйомки на березі:"Приголомшлива".
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