Зовсім недавно 27-річна Репяхова на всю країну зізналася, що вони з 55-річним Павликом посварилися, після того, як вона вирішила подати в суд на попередню дружину артиста – Ларису Созаєву, але її чоловік рішення не підтримав. Після цього в сльозах вона повідомила, що так їм з Віктором буде складно жити разом.

Проте, після декількох днів тиші вона вирішила прийняти поведінку чоловіка і пробачити його, пішовши на приміряння заради дитини, як вона сама сказала. Тепер в мережі знову з'являються різні сторі в профілі Репяховой, яка звикла показувати мало не кожен свій крок.

"Чоловік приїхав з роботи" - показує Катерина і демонструє образ Павлика цього вечора. Причому не обійшлося без курйозів. Чоловік розкрив пальто, похвалився акуратним костюмом, а потім дістав з кишень яблуко, яке сховав, чим розсмішив дружину.

"І все?» - здивовано запитала вона, показуючи, що між ними знову прості стосунки і вони розмовляють.

У новому пості Катерина Репяхова показала фото, на яких зображена з Віктором Павликом.

"Наша сім'я стала міцнішою! Криза у відносинах має два очевидних напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень відносин. І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитеся», - завила вона.

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