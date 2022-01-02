Артистка Камалія, яку в Мережі охрестили найбагатшою співачкою України через її заміжжя за пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, привітала публіку з Новим роком.

44-річна Камалія опублікувала відеозвернення у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в розкішній сукні на тлі ялинки, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Родзинкою чорно-сріблястого вбрання артистки став великий виріз спереду. Блондинка красиво розкидала локони на плечах і зробила яскравий макіяж з червоною помадою.

"З Новим роком вас, мої улюблені!, - звернулася Камалія до українців, - Бажаю Вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, затишку у ваших домівках, багатства, і нехай рік Тигра буде до кожного з вас дуже ласкавим, як кішечка".

Користувачі кинулися коментувати побачене. Примітно, що найбагатшу співачку України порівняли з іншою суперблондинкою вітчизняної естради - співачкою Олею Поляковою.

"З Новим роком вас і вашу сім'ю!!!!!🎄🐯❤️"; "Полякова все-таки - крутіше)"; "❤️Взаємно 1000 разів! 😍"; "З Новим роком! З новим щастям! Ви красуня! 🔥🔥🔥"; "Спасибі, Камалія!!!"; "Ви неймовірно красива!🧚 Лук просто приголомшливий!🤩", - пишуть в Мережі.

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