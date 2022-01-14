Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала дуже популярною актрисою завдяки телесеріалу "Свати". Там зірка зіграла роль Євгенії Ковальової, яка її і прославила. Після цього актриса брала участь в десятках інших робіт і продовжує активно будувати кар'єру. 27-річна Анна кілька років тому завагітніла і народила первістка. Але актриса не робила паузу в роботі і активно знімалася. не забуває Кошмал і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Анна в сторіс Instagram вирішила поговорити з фанатами.
"Задайте мені питання", - написала Кошмал.
Можна ваше фото під час вагітності", - попросив один з фанатів.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Пішов з життя народний артист України: "Кожна його поява була тріумфом"
Дочка Олі Фреймут потрапила в неприємності за кордоном, з'явилися подробиці: "Це треш..."
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
Відомий ведучий не повернувся з відпочинку з дружиною, з'явилися подробиці трагедії: "Лікарі намагалися допомогти"
На це Анна опублікувала знімок, де позувала в сукні біля пальми і трималася за великий животик. На Кошмал були стильні окуляри, які доповнили образ. Як можна зрозуміти, зірка під час вагітності літала кудись відпочивати.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" розговорилася про уколи краси і секрет стрункості
А ще Politeka писала, що зірка "Сватів" Анна Кошмал підкорила зовнішністю на нових фото і звернулася до українців
Також Politeka повідомляла, що Женька з "Сватів" в купальнику хвалилася фігурою і розкрила свій секрет стрункості