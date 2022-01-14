Анна Кошмал, яка зіграла роль Женьки в культовому серіалі "Свати", показала вагітний животик на відпочинку, вразивши видом на фото.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала дуже популярною актрисою завдяки телесеріалу "Свати". Там зірка зіграла роль Євгенії Ковальової, яка її і прославила. Після цього актриса брала участь в десятках інших робіт і продовжує активно будувати кар'єру. 27-річна Анна кілька років тому завагітніла і народила первістка. Але актриса не робила паузу в роботі і активно знімалася. не забуває Кошмал і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Анна в сторіс Instagram вирішила поговорити з фанатами.

"Задайте мені питання", - написала Кошмал.

Можна ваше фото під час вагітності", - попросив один з фанатів.

На це Анна опублікувала знімок, де позувала в сукні біля пальми і трималася за великий животик. На Кошмал були стильні окуляри, які доповнили образ. Як можна зрозуміти, зірка під час вагітності літала кудись відпочивати.

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