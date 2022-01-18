Як повідомляє Politeka.net, на сторінці kino_diary в Instagram опублікували серію світлин із фотосесії відомої британської акторки, моделі, активістки 31-річної Емми Вотсон для популярного журналу Vogue.

"Нова фотосесія Емми Вотсон для британського Vogue 🖤", - написали на сторінці.

Шанувальники акторки, яка прославилася після ролі подруги Гаррі Поттера Герміони Грейнджер, прокоментували фотографії. Зовнішність акторки їх дуже здивувала.

"Місцями схожа на Лану Дель Рей)", "Дуже доросло виглядає тут(😢 скільки їй? Не більше 30 має бути", "Адель, Лана Дель Рей.. І трохи Емми😁", "Боже ... яка ж вона гарна! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Дуже старить такий образ", "Красуня, ось тільки образ не той 😍", "Теж могла б Леді Ді зіграти", "Вероніка Кастро у фільмі "Багаті теж плачуть"🤦‍♀️", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Спецвипуск "Гаррі Поттер: повернення в Хогвартс": як виглядають Герміона, Рон, Гаррі та інші 20 років потому.

Нагадаємо, що опублікована перша фотографія "Назад в Хогвартс". Гаррі, Рон і Герміона повертаються в Гріффіндор.

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