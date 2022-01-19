Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна Богдан опублікувала фото, яке викликало ажіотаж в мережі. Як відомо, після проекту дівчина зуміла зберегти стосунки з героєм "Холостяка" Михайлом Заливако. У мережі парочка демонструє непідробні почуття, багато подорожує і насолоджується товариством один одного.

Але свіжі кадри змусили шанувальників пари понервувати. На фото Анна притулилася до молодого красеня. Підпис під фото теж був двозначний.

"Цей молодий чоловік запросив мене на смачну вечерю. Давно не бачилися", - підписала фото Богдан.

Варто відзначити, що Анна не сказала, ким доводиться їй молодий чоловік і не стала відзначати його на фото. Судячи з усього, парочка була в якомусь закладі, оскільки в руках у хлопця був келих з коктейлем.

Як відомо, Анна Богдан - колишня дружина екс-голови офісу президента Андрія Богдана.

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