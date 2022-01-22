Як пише Politeka.net, Мадонна є популярною західною співачкою, танцівницею, кіноактрисою, продюсером, режисером і активісткою. Зараз зірці 63 роки, але артистка крокує в ногу з часом і активно веде сторінку в соціальних мережах, включаючи Instagram.
У новому пості Мадонна показала кілька Селфі і фото біля автомобіля. Співачка вразила видом на великому плані, адже у артистки не було видно зморшок незважаючи на те, що їй 63 роки.
"Розберіться з цим.....................", - написала Мадонна.
Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ви не можете зупинити цю жінку!!! Їй знову 25!!! І через 50 років їй знову буде 25!!", "Яка ти гарненька", " виглядаєш приголомшливо. Цей колір губ прекрасний", "просто Мадонна", " прекрасна леді. Богиня", "я люблю Мадонну", " Я в Західному Голлівуді, коли ми побачимося, Мадонна?".
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