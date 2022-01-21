Як пише Politeka.net, ведуча, яка не так давно перемогла рак, поділилася в Фейсбук розповіддю про те, з якою проблемою зіткнулася в головному українському аеропорту. Як розповіла Мазур, 19 січня вона повернулася до Києва з-за кордону, проте зіткнулася з неприємною перешкодою вже на паспортному контролі: там зібрався величезний натовп людей.

Вона зазначила, що в черзі були діти, які плакали і нудили, поки батьки намагалися їх заспокоїти. При цьому людей зібралося стільки, що дотримуватися соціальної дистанції було неможливо.

Мазур здивувалася тому, що українці спокійно терпіли такий стан речей.

Вона звернулася до працівниці аеропорту з проханням вивести додаткових прикордонників і відкрити ще кілька вікон для того, щоб черга розійшлася швидше, проте її прохання проігнорували.

Мазур пообіцяла розповісти про цю проблему керівництву Держприкордонслужби України.

"За великим рахунком, таке регулярне "маринування пасажирів" це - по-перше – злочин перед людьми: тому що порушуються всі епідемічні правила, і пасажирів просто провокують на близький контакт. По-друге-дуже погана презентація країни", - зазначила ведуча.

Однак, головною проблемою вона порахувала те, що такі черги просто "принижують" людей і демонструють зневажливе ставлення до них.

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