31-річний артист Макс Барських опублікував нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Так часто втрачається зв'язок з природою, особливо коли тебе несе в потоці міської суєти. Часто забуваю дивитися навколо себе і бути вдячним за красу природи, за своє життя, за всіх людей навколо, за досвід і за всі цінності незмірні матеріальним. Я зрозумів що потрібно просто любити жити і створювати своє щастя спочатку в серці, потім у своїй голові, і ти навіть не помічаєш як все відбувається і все трапляється», - написав співак.

Макс Барських зображений на пляжі під листя пальм.

"Тарзан) який гарний!😍❤️❤️❤️🔥 Я вже забула, як виглядає ця природа!!🤦 😭 Хочеться полетіти кудись в Е@єня, залізти на пальму і викинути телефон в Тихий океан», «як завжди дуже в класній формі мій найулюбленіший співак!!!! Відпочивай і набирайся сил», "дуже красиве, Умиротворене фото", - коментують кадри в мережі.

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