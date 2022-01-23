Український виконавець MELOVIN, який за минулий рік встиг взяти участь в "Танцях з зірками" з Лізою Русиною, все частіше з'являється на публіці разом з хореографом.

Як повідомляє Politeka.net, співак MELOVIN і хореограф Ліза Русина, що брали участь у шоу "Танці з зірками", захопили новим спільним фото, зробленим на презентації нового сезону "Голосу країни». Фото артист показав на своїй сторінці в Instagram.

MELOVIN поцілувавши Лізу Русину в щоку.

Кадри викликали захват у мережі.

"Добре, коли гармонія. Вогонь і земля", "Любимки", "любимо вас", "красиві-красиві", "Милота зашкалює", "Ну який же ти у нас фірмовий і красивий", "обожнюю. Охренительно виглядаєш сьогодні!🔥 Ех, ще б фото в повний зріст у всій красі", "Ви так красиво виглядаєте разом", "Вай яка краса", "Лізончик сяє! Зацілував дівчину, джигіт", "солодка парочка", "Сонечка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, MELOVIN і Ліза Русина покинули шоу "Танці з зірками" після дев'ятого ефіру, запам'ятавшись глядачам яскравими постановками і епатажем.

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