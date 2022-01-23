Як пише Politeka.net, нове пляжне спокусливе фото зірка реаліті-шоу оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, де за її життям стежить понад 280 мільйонів передплатників по всьому світу.
На фото Кім позує в мініатюрному роздільному купальнику на завязочках синього кольору.
На кадрах фігура Кардашьян заворожує: у неї тоненька талія, широкі ідеальні стегна - без целюліту і пружний бюст.
А ось обличчя світська левиця не показала, зробивши акцент на фігурі і рівному загарі, який вона отримала завдяки сонцю.
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Через годину після публікації пляжного знімка на нього відреагували півтора мільйона людей. Знайшли і такі, хто розкритикував фігуру Кім Кардашьян.
"Мда...Пластика робить свою справу)",
""Якщо людина може собі дозволити чому б і ні?",
"Гуляє на всі бабки", - пишуть в мережі.
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