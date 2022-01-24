Як пише Politeka.net, відома модель Кім Кардашьян вшанувала пам'ять відомого модельєра Манфреда Тьєррі Мюглера.

"Моє серце розривається. Немає нікого схожого на вас! Ваше бачення, ваші перетворення, ваша магія! Для мене велика честь знати вас, проводити з вами час і бути для вас музою. Так багато ще того, що ви хотіли показати світу і що ми планували зробити разом, але ви вже дали нам так багато», - написала Кардашьян на своїй сторінці в Instagram, показавши кадри з відомим модельєром.

"Я ніколи не забуду, як ми разом подорожували по світу і вчилися у самого майстра того, що насправді означає мода! Ви завжди говорили, що краса врятує світ, і ти дійсно вірив, що це найкраще місце завдяки красі навколо! Дякую за красу. Я так сильно тебе люблю. Мої співчуття родині Манфреда, друзям, його неймовірній команді, а також всім, хто любив його і чиїх життів він торкнувся», - додала Кім Кардашьян.

Манфред Тьєррі Мюглер пішов з життя в неділю, 23 січня, на 74 році життя. Тьєррі Мюглер заснував будинок моди Mugler. Крім цього, він також був відомий як фотограф.

Серед любительок нарядів від Мюглера - Мадонна, Меган Фокс, Леді Гага, Ірина Шейк, Єва Мендес та інші зірки.

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