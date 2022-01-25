Українська співачка Тіна Кароль у свій 37-й день народження збентежила одкровенням - про що або про кого зірка тужить досі.

Тіні Кароль 25 січня виповнюється 37, проте артистка ось уже 12 років, виявляється, не відзначає свої дні народження. У новому пості у себе в Instagram Тіна пояснила чому й опублікувала серію архівних фото, передає Politeka.net.

Як відомо, співачка була одружена з продюсером Євгеном Огіром (з 2008 по 2013 рр.), від якого у неї єдиний син Веніамін. Пара будувала великий будинок під Києвом, але плани на щасливе майбутнє зруйнувало раптове горе - Євген помер в результаті онкологічного захворювання. Ще до трагедії, коли тільки велася боротьба за життя, Кароль відмовилася святкувати свої дні народження і слідує цьому правилу досі.

"Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися з чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження! Завжди вибирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей і поздоровлень на Північний полюс, до північного сяйва. Це всього лише день, але так багато в ньому надій", - розкрилася Кароль, все ж подякувавши всім за привітання.

Фанати бажають співачці всього найкращого:

"З Днем Народження, прекрасна людина🧸 🤍"

"🎉будь завжди найщасливішою на світі❤️ світи яскравіше ❤️ любимо до нескінченності❤️"

"🎉які атмосферні фотографії, розплакалася🥺 💔"

"З днем народження, дівчинка-космос📎♥️ ми шалено сильно любимо вас!🤧"

Нагадаємо, Кароль розкріпачилася перед камерами і показала фігуру з екзотичного ракурсу: кадри.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в різних образах грайливо покрутилася перед дзеркалом:"зачепила всі струни душі".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль в напівпрозорій сукні заговорила про щастя і несподівано зізналася: "У цьому вся моя місія".