Як пише Politeka.net, зірка поділилася одкровенням з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.
Нещодавно Кравець вирішила в черговий раз поекспериментувати зі своєю зовнішністю. Гумористка зважилася на радикальні заходи і підстриглася зовсім коротко, а також ще більше висвітлила волосся.
Шанувальники не могли не помітити таких змін.
"Ви принадність. Що підштовхнуло вас змінити зачіску?", - спитали у Кравець фанати.
"Спасибі велике за питання і за комплімент! Завжди приємно! Так бажання просто. Бажання щось змінити. Є таке повір'я, що якщо жінка готова до якихось змін у своєму житті, перше, що вона змінює, це зачіску. Ось, напевно, і у мене так. Зі зміною стилю почалися зміни в житті", - відповіла на це артистка.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Знайдено тіло молодого сина відомого актора, що відомо про трагедію: "Переповнені горем..."
Ектор Хіменес-Браво хлестко пожартував над Ярославським на зйомках «Майстер Шеф»: «Ви вже зрозуміли, що...»
Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан здивувала зверненням до Заливако: "Ти зробив неправильний вибір"
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
Варто додати, що останнім часом Кравець стала активніше вести свою сторінку в Instagram, підкресливши, що хоче приділяти цьому напрямку творчості більше уваги.
"Почався новий цікавий період у житті. Подивимося, що з цього вийде", - заявила зірка.
Нагадаємо, Олена Кравець з "Квартал 95" вбила наповал виглядом у фіолетовій шубі.
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець змінила зовнішність і поділилася своїм настроєм.
Також Politeka писала, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" засвітилася із зірковою мамою на світському заході.