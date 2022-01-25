Українська гумористка і одна з головних зірок Студії «Квартал 95» Олена Кравець чесно розповіла, через що зважилася на різку зміну іміджу.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася одкровенням з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно Кравець вирішила в черговий раз поекспериментувати зі своєю зовнішністю. Гумористка зважилася на радикальні заходи і підстриглася зовсім коротко, а також ще більше висвітлила волосся.

Шанувальники не могли не помітити таких змін.

"Ви принадність. Що підштовхнуло вас змінити зачіску?", - спитали у Кравець фанати.

"Спасибі велике за питання і за комплімент! Завжди приємно! Так бажання просто. Бажання щось змінити. Є таке повір'я, що якщо жінка готова до якихось змін у своєму житті, перше, що вона змінює, це зачіску. Ось, напевно, і у мене так. Зі зміною стилю почалися зміни в житті", - відповіла на це артистка.

Варто додати, що останнім часом Кравець стала активніше вести свою сторінку в Instagram, підкресливши, що хоче приділяти цьому напрямку творчості більше уваги.

"Почався новий цікавий період у житті. Подивимося, що з цього вийде", - заявила зірка.

Нагадаємо, Олена Кравець з "Квартал 95" вбила наповал виглядом у фіолетовій шубі.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець змінила зовнішність і поділилася своїм настроєм.

Також Politeka писала, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" засвітилася із зірковою мамою на світському заході.