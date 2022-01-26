Як повідомляє Politeka.net, 21-річний відомий український співак і автор пісень Антон Вельбой (Wellboy), який пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 поділився подробицями щодо пісні, з якою може представляти Україну на Євробаченні в Італії.

"Здорово, я пройшов у фінал відбору Євробачення, можете мене привітати! Я радий, тому що це буде чергова цікава пригода в моєму житті. Пісню ви почуєте 11 лютого, вона називається "Nozzy Bossy" і мені здається, що вона класна, я навіть там співаю по-англійськи. Всім учасникам бажаю удачі, нехай з нами буде сила села», - поділився артист.

Фолловери wellboy вітають його в попаданням у фінал Нацвідбору і бажають йому удачі.

"Ти крутий. Нехай пощастить", "вітаємо, удачі у фіналі", " клас! Поздоровляю!", "Здорово. тримаємо кулачки", - пишуть в коментарях.

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