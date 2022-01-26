Про трагедію зі знаменитістю повідомляє видання La Libre. Як стало відомо, Робер загинув у вівторок, 18 січня в паризькому районі Республіка. Фотограф вийшов на прогулянку ввечері близько 21:30. З якоїсь причини Робер впав і, ймовірно, на час втратив свідомість, проте пізніше так і не зміг піднятися. Фотограф пролежав на асфальті всю ніч.
Незважаючи на те, що цей район Парижа – дуже людне місце, за весь час ніхто з перехожих не прийшов на допомогу Роберу, він лежав на тротуарі дев'ять годин. Тільки вранці його помітив бездомний чоловік, який звернувся в службу порятунку. Фотографа госпіталізували, проте допомогти йому лікарі вже не змогли. Робер помер від сильного переохолодження.
Про смерть Робера у своєму Твіттері також написав його друг, журналіст Мішель Момпонте.
"Якщо ця жахлива смерть і може бути використана для чогось, то тільки для цього. Коли людина лежить на тротуарі, поки ми поспішаємо, давайте перевіримо її стан. Давайте зупинимося на мить", - закликав журналіст усіх своїх читачів.
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Він підкреслив, що Робер міг залишатися у свідомості як мінімум протягом перших п'яти-шести годин.
Рене Робер прославився як фотограф своїми портретами танцюристів фламенко, які він знімав ще з 1950-х років. Численні шанувальники творчості фотографа також висловлюють свої співчуття у соцмережах.
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