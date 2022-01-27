Актриса Ксенія Мішина, героїня першого сезону "Холостячки" та суддя "Україна має талант", показала силу свого таланту під час роботи.

32-річна Мішина опублікувала свіжі кадри в своїх "сторіз" в Instagram, на яких постала, судячи з усього, в студії звукозапису, передає Politeka.net.

Як відомо, Ксенія, що знялася в популярному серіалі "Кріпосна", також займається озвученням мультфільмів та серіалів. Влітку минулого року в український прокат вийшов "Бебі Бос-2: Сімейний бізнес". Ксенія подарувала свій голос Керол Темплтон - мамі малюків Тіни і Табіти.

Зараз зірка озвучує головну героїню турецького серіалу "Крила кохання" на ім'я Наре.

На кадрах Мішина несподівано "завила": "Коли я його торкалася, він відганяв мене, як муху".

Вийшло дуже првдоподобно і яскраво, що дівчина похвалила саму себе, а також сценаристів за цю ємну фразу: "Геніально)".

Відзначимо, днями героїня "Холостячки" оголосила про покупку власного житла, про що дуже довго мріяла. Приїхавши з Севастополя більше десяти років тому вступати на перший курс, Ксенія весь цей час жила на знімних квартирах. Для організації ремонту дівчина звернулася до фахівців, з якими вже почала думати над плануванням та іншими деталями.

"Коли я побачила їх варіант, я була в шоці, це було навіть крутіше і оригінальніше, ніж мріяло моє сердечко! Загалом, побажайте нам удачі в цьому плаванні!", - поділилася Мішина.

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