З'явилися кадри зі зйомок шоу" Ігри талантів", де ведучим став соліст групи Дзідзьо Михайло Хома.

Як пише Politeka.net, "Ігри талантів" - новий розважальний проект на українському ТБ, в якому учасники повинні вгадувати таланти людей. В якості ведучого запросили Михайла Хому, соліста групи Дзідзьо. Також відомо, що спеціальними гостями на проекті стали Юлія Саніна і Тіна Кароль. На сторінці шоу в Instagram показали, як проходять зйомки проекту.

"У крутому шоу-круто все! Тільки погляньте на знімальний павільйон шоу «Ігри талантів» - прем'єра якого вже в лютому.

Серце завмирає від масштабів і краси!

Очікуєте прем'єру шоу? Пишіть в коментарях", - було написано під кадрами.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:

"Вау", "яка краса", "так, вогонь", " Вау, павільйон крутий. Зустрінемося в лютому", "зачаровує зал", "ще не було прем'єри, а я вже люблю це шоу", "Дуже круто".

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