Як пише Politeka.net, "Ігри талантів" - новий розважальний проект на українському ТБ, в якому учасники повинні вгадувати таланти людей. В якості ведучого запросили Михайла Хому, соліста групи Дзідзьо. Також відомо, що спеціальними гостями на проекті стали Юлія Саніна і Тіна Кароль. На сторінці шоу в Instagram показали, як проходять зйомки проекту.
"У крутому шоу-круто все! Тільки погляньте на знімальний павільйон шоу «Ігри талантів» - прем'єра якого вже в лютому.
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Очікуєте прем'єру шоу? Пишіть в коментарях", - було написано під кадрами.
Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:
"Вау", "яка краса", "так, вогонь", " Вау, павільйон крутий. Зустрінемося в лютому", "зачаровує зал", "ще не було прем'єри, а я вже люблю це шоу", "Дуже круто".
Нагадавши, "Ігри талантів", DZIDZIO після "Маски" з'явиться в новому шоу, дата прем'єри
А ще Politeka писала, що Саніна, яку не взяли в "Голос країни", з'явиться в новому шоу з Кароль і Dzidzio
Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль, яку в "Голосі країни" замінили Полякової, з'явилася в іншому шоу