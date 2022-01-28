Як пише Politeka.net, успішний бізнесмен Олександр Топольський став новим героєм чергового сезону шоу"Холостяк". Спеціально до швидкого виходу проекту на екрани з'явився довгоочікуваний трейлер майбутнього випуску.
Однак далеко не всі позитивно відреагували на сам ролик з Топольським у головній ролі, а також образ, який для нього створили сценаристи. Як і очікувалося, без критики не обійшлося.
"Цієї весни в світі, де панують помилкові почуття, він почує своє серце і стрімко мчатиме назустріч любові❤️ Прем'єра романтичного реаліті країни" Холостяк "скоро ☺ ️" - сказано в підписі.
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Шанувальники відповіли по-своєму:
"Прям зняли як блокбастер😂; Біжи Форрест, біжи😂; відмінно, чекаємо!; Який він 💔; якось не красивий холостяк; Казка прям ❤️; знову "50 Відтінків Сірого"; черговий Містер Грей; чому на Холостяка не візьмуть якось Васю з села? Всі губошлебки побажали б, їм же головне "любов"😄; чому стільки хейта в його бік? Він досить хороший. Все-таки ви прекрасно розумієте, що він би і не заглянув у вашу сторону)мені здається, що йому хлопчика потрібно підбирати, а не Дівчину. Манірність зашкалює, фу 🤢" »
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