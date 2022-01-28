Юрій Горбунов, який одружений на Каті Осадчій, показав, як гуляє з сином Іваном по елітному селищу, в якому живе поруч з Потапом і Настею Каменських.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним українським телеведучим і чоловіком Каті Осадчої. Відомо, що пара живе в котеджному містечку "Сонячна долина", який розташований в селищі Романків під Києвом. Пара сусідить з Потап і Настей Каменських. На нових сторіс Юрко показав, як гуляє з сином Іван вулицею селища.

На нових кадрах Іван йшов з підносом, на якому ніс сніжки.

"Ліпили пиріжки зі снігу", - сказав Юрко.

Після цього Горбунов показав Катю Осадчу, яка сиділа поруч на лавочці.

"Жінка, а хто ви?", - запитати Юрко, звертаючись до дружини.

Після цього зірка показав вулицю, по якій йшов малюк.

На вулиці були розкішні будинки, прикрашені новорічними вогнями.

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