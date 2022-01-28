Відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва зізналася, що відчуває перед виходом на сцену через більше 10 років співочої кар'єри.

Як пише Politeka.net, артистка вирішила поговорити зі своїми шанувальниками, відповідаючи на їхні запитання в Instagram. Частина повідомлень стосувалася її професійної діяльності. Зокрема, у Астаф'євої в черговий раз поцікавилися, чи не хоче вона зніматися в кіно.

"Не хотілося б зніматися в кіно", - написали Даші.

"Але я так розумію, доведеться", - жартома відповіла співачка, натякнувши на відсутність знак питання в зверненні. Цю відповідь вона супроводила своїм фото в латексному костюмі і з батогом в руках.

Також Астаф'єва зізналася, що навіть через майже 15 років з моменту початку своєї кар'єри все ще відчуває мандраж перед виходом на сцену.

"Це абсолютно нормальний, природний стан людини, яка відповідально ставиться до своєї справи. Головне, як на мене, щоб це не завадило отримати задоволення", - написала Даша.

Співачка також відповіла на більш особисте питання про наявність у себе зайвих кілограмів.

"Запитайте у будь-якої людини, яка мене любить, чи є хоч зайвий грам в мені", - порадила Астаф'єва.

Нагадаємо, Астаф'єва похвалилася формами в наряді-сітці і різних купальниках.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва влаштувала божевільні розваги з величезною собакою.

Також Politeka писала, що щаслива Астаф'єва показала, хто найбільше її радує.