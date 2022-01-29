Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відомий 55-річний український співак Віктор Павлік поділився архівною світлиною із вже покійними співаком Сергієм Ларькіним (Ларсон), який загинув на 38-році життя у результаті ДТП, та з українським боксером-професіоналом Володимиром Вірчисом, який вчинив самогубство 28 січня 2022 року на 48-році життя.
"Без слів. Ларсон, Вірчіс … не віриться …", - написав Віктор Павлік.
Як відомо, Володимира Вірчиса знайшли повішеним поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі столиці.
Нагадаємо, що Вірчис виступав у важкій вазі та був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 - 2004) та за версією WBO (2005 - 2006). На професійному ринзі він провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом).
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У 2008 році він програв кубинцю Хуану Карлосу Гомесу за рішенням суддів, втративши можливість провести бій з чемпіоном WBC Віталієм Кличком.
"Ніхто не допоміг вийти з депресії, от і результат(", "😢Дійсно не віриться 😢", "Ого … оце новини ( нехай спочивають з миром 🙌вічний спокій 🥲", "Віктор ❤️❤️❤️Будьте здорові, а Вашим друзям світла пам'ять💫💫💫", "Як шкода", - написали шанувальники Павліка.
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