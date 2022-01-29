Відома українська співачка Аліна Гросу під час відпочинку в Карпатах викликала обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net, 26-річна Аліна Гросу зараз відпочиває на гірськолижному курорті Буковель в Карпатах. Компанію співачці склав її коханий, російський актор Роман Полянський, який старше Аліну на 12 років.

У себе в Instagram Аліна Гросу регулярно ділиться фотознімками зі своєю численною аудиторією. Цього разу, вона вирішила показати, як впевнено стоїть на лижах, а заодно і поспілкуватися зі своїми передплатниками.

"Вгадайте скільки я вже стою на лижах?:)))",- запитала вона.

На кадрах Гросу попозувала в теплому костюмі з шоломом. На ній була надіта чорно-біла куртка і чорні штани.

Користувачі Мережі почали гадати в коментарях, деякі помітили, що вперше Аліна Гросу встала на лижі рік тому, про що вона сама повідомляла.

"Крута штука лижі, Аліна ти розумниця красуня»,

"Перший раз ви встали на лижі на початку січня 2021 року. Був пост про це»,

«20 років»,

"Молодчина! Ти, напевно, на лижах катаєшся вже 15 років, я так здогадуюся?»,

"Аліна, що за манси?"» ,- пишуть в мережі.

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