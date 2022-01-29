Як пише Politeka.net, про це повідомляється на сторінці громадського руху» Відсіч " у
Зокрема, телеканал 1 + 1 запустив новий російськомовний серіал від "95-го кварталу" під назвою "Дикі". У цьому серіалі російське все - мова героїв, офіційна документація, написи на дверях чиновників, книги, титри.
"Серіал просто пахне "руським миром", - переконані активісти.
Вони нагадали про мовний закон, який набув чинності ще 16 липня 2021 року і зобов'язує телеканали демонструвати фільми виключно державною мовою.
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"Показ цього та інших російськомовних фільмів, і серіалів на" Плюсах» та інших олігархічних каналах – це грубе порушення закону про мову, яке було б неможливим, якби цьому не сприяла влада на чолі з квартальним президентом", - йдеться в повідомленні.
У громадському русі анонсували акцію: "За ТБ українською!1", вона запланована на 1 лютого о 13:00.
"Ми йдемо на акцію за ТБ українською! - щоб нарешті припинити нахабне порушення закону про мову на телебаченні! Приєднуйтесь!» ,- звернулися активісти.
Користувачі Мережі вирішили прокоментувати мовний скандал. Думки людей, як завжди розділилися, одні вважають, що закон один для всіх, інші закликають просто-напросто не дивитися.
" Є закон! Якщо влада його демонстративно не виконує, потрібна наша реакція",
"Не дивіться",
"Дивні ви все. Навіщо дивитися? Звичайно. можна ігнорувати, що цим годують українців, а потім вони голосують за тищенок, за кив",
"Давно пора закрити цей смітник",
"Закон про мову для вас порожній звук", - висловилися в мережі.
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