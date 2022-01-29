Як пише Politeka.net, в Instagram Анастасія Приходько влаштувала опитування з приводу нарядів, після чого допустила у своїй промові кілька матів. За це артистку сильно розкритикували, але вона не полізла в кишеню за словом.
«А тим, хто мені пише, що я лаюся матом, я ось що хочу сказати. Я краще буду хорошою людиною, яка лається матом, ніж тихою вихованою тварюкою. Ви знаєте, ви можете мені писати все, що завгодно. Мені абсолютно одновалетно - матюкається людина чи ні. Мені все одно - як вона одягається, бідно або багато. Мені абсолютно все одно, бухає вона чи ні, курить вона чи ні", - зазначила співачка, додавши, що за людину завжди відповідають її вчинки і дії.
Вона закликала українців перестати оцінювати людей за одягом і звичками. Приходько запропонувала зазирнути людині в душу.
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Нагадаємо, що Анастасія Приходько влаштувала битву образів з MamaRika: кадри протистояння.
Як повідомляла Politeka, Приходько показала, якою була до зустрічі з Меладзе: "Це журнал 2007 року".
Також Politeka писала, що Приходько показала свого наймолодшого сина під час годування: фото.