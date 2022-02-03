Українська співачка, екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка перемогла в одному з сезонів "Танців з зірками", похвалилася розкішним відпочинком.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка перемогла в одному з сезонів шоу "Танців з зірками", поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Санта Дімопулос перший місяць 2022 року разом з родиною провела в ОАЕ, але повертатися в Україну схоже не поспішає. У нових сторіс артистка похвалилася кадрами, знятими на Мальдівах.

"Ми дісталися до раю", - написала вона.

Також Санта Дімопулос показав свою дочку Софію.

"Обід з моєю любов'ю", - підписала фото співачка.

Як відомо, Санта Дімопулос - мама двох дітей, старшого хлопчика, Даніеля, вона народила в 2008 році від ведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку - від нинішнього чоловіка бізнесмена Ігоря Кучеренка в 2015 році. Також у Ігоря Кучеренка є троє дітей від попередніх стосунків.

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