56-річна Мазур у Міжнародний День боротьби з раком, 4 лютого, опублікувала мотиваційний пост у себе в Instagram, поділившись з українцями, що саме їй допомогло перемогти страшне захворювання, передає Politeka.net.
Головне, за словами, Мазур, не боятися і робити все, що кажуть лікарі.
"Я навіть ніколи не кажу: моє захворювання. Може, в цьому і є мій психологічний захист. Для лікарів важливо, як налаштована я сама. А я налаштована розпрощатися з цією небезпекою назавжди <...>. Чому навчила мене хвороба? Бути уважніше перш за все до себе. Шукати позитивні емоції. Знаходити час для відпочинку. Більше бувати з тими, хто вас любить. А ще - не боятися просити про допомогу - і приймати її. Тому всім, хто вперше отримав діагноз "онко" і прямо зараз думає, що робити, кажу: "Не бійтеся. Боротися - варто. І ті, хто вас любить - поруч", - дала пораду ведуча.
Зірка "1+1" додала, важкі часи їй допомогли пережити сім'я та друзі - так що вибір не мовчати про захворювання був вірним.
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"Спасибі домашнім. І мені складно уявити, як витримують процес хвороби і лікування ті, хто вирішує не говорити про біду. Навпаки: ще більша хвиля ніжності і любові, якою огорнули мене всі, хто знав про діагноз – і глядачі також - стала додатковими сильними ліками", - поділилася Мазур.
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