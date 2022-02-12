Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, модель і світська діва Кортні Кардашьян часто публікує різні кадри, які Інтригують мережу. Їй подобається розповідати про своє схуднення і тренуваннях, тому часто також в Instagram можна побачити розповіді про перетворення.

В цей раз Кортні вирішила зробити добірку яскравих моментів, тому супроводила пост також кадром з фотосесії біля ванної. На одному з фото вона позувала у вельми екстравагантному вбранні з мереживами чорного кольору і спокусливому боді.

"Фото з яскравими моментами» - пише Кортні під новим постом.

"Щастя завжди♥️; красива дитинко; які грайливі флюїди; Супер фотка🙂!; Кров на пластирі. Втф; це приголомшливо!❤ ❤ ; Я чекаю когось особливого🔥 🙌; ти так заслуговуєш щастя, я так рада за тебе❤️; розкіш всюди😈 😍; красиво😍; так красиво; відображення На другому фото😂 💀; красива королева! ❤ ️ 🔥 » ,- відповідають в мережі.

Також Кортні поділилася у своєму профілі сміливою фотосесією.

На нових знімках Кортні відображена в просторій світлій локації і пікантних позах. Перед камерою вона з'явилася в червоному шкіряному вбранні, який складається з вузьких штанів трохи більш темного відтінку і такого ж вузького трохи світлішого топа. Її волосся зачесане в гладку зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

Нагадавши, Сестричка Кардашьян в" дірявому " купальнику блиснула апетитними формами:"фігура мрії".

Як повідомляла Politeka, Сестричка Кардашьян у вузькому ТОПі ледь втримала декольте на місці: пікантні фото.

Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян осідлала спекотну подружку, влаштувавши шалені розваги:"так краще".