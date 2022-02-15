Відомий бізнесмен і головний герой 12-го сезону проєкту "Холостяк" Алекс Топольський відверте розповів про те, що шкодує.

Як передає Politeka.net, успішний 32-річний бізнесмен Алекс Топольський став головним героєм 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк". Напередодні показу нового сезону, "Холостяк" вирішив відверто розповісти про факти зі свого життя.

Топольський зізнався у вчинку, про який він шкодує.

"Я шкодую, що частіше не бачився зі своїми батьками. Що завжди на потім, на потім, на потім...Спочатку бізнес, спочатку самореалізація...", - відверто розповів "Холостяк".

Також, він розповів про головну помилку на побаченні, яку він здійснював.

"Це коли я Запитав дівчину про її вік. І потім я згадав, що у мене кешова пам'ять і я вже знаю її вік", - згадав Алекс Топольський.

"Холостяк" видав свої головні цілі на майбутнє. Він розповів, що в пріоритеті у нього стоїть створення сім'ї, а потім вже бізнес-цілі, які збирається реалізувати.

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