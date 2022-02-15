63-річна епатажна співачка Мадонна викликала нову бурю емоцій кадрами зі своїм прийомним сином, 16-річним Девідом, який з'явився у вельми екстравагантному вигляді.

Мадонна - багатодітна мама, вона виховує двох біологічних і четверо прийомних синів і дочок, передає Politeka.net. Зірка з молодих років епатує публіку, і, ймовірно, стала великим прикладом для дітей.

Так, поп-ікона прийшла на виставку старшого сина Рокко, батько якого режисер Гай Річі, зі своїм прийомним - 16-річним Девідом Банда. Хлопець вразив зовнішністю, адже з'явився в короткій сукні і лосинах. Також доповнювали образ ріжки і макіяж.

На кадрах не можна відзначити і саму 63-річну Мадонну, яка на знімках виглядає років на 30.

Кадри викликали просто бурю обговорень в Мережі і швидко зібрали понад 80 тисяч лайків.

"Раніше я захоплювався тобою, Мадонна... але зараз навіть не знаю, що з тобою сталося. Що ти твориш, дівчинко??? Раніше від тебе виходило стільки натхнення... де воно зараз??? Зберися і повернися, будь ласка", " Девід РОК!!!!!!! ❤ ️ ", "Прекрасні мама і син 😍😍♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Вау, Класні хлопчики, мама пишається ☺️️️️️", "Чому ваш син такий жіночний? Що сталося з мужніми чоловіками?",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, 63-річна Мадонна в прозорому корсеті і колготках показала фігуру з усіх боків

Як повідомляла Politeka, 63-річна Мадонна покрутилася перед камерою в епатажному вбранні

Також Politeka писала, що Мадонна зворушливо привітала з 16-річчям прийомну дочку і показала її дитячі фото