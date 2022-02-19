Колишній чоловік Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, активно веде сторінку в Instagram, передає Politeka.net. У сторіс він показує, де і як проводить час.
Цього разу бізнесмен відвідав барбершоп і показав себе з оновленою стрижкою.
Також Мурат зробив селфі, сидячи в машині трохи ближче показавши, в якому образі він зараз. На фото екс-чоловік Ані Лорак накинув на голову капюшон і надів окуляри з блакитними стеклами.
"Ніколи не здавайся", - написав бізнесмен.
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Зазначимо, нерідко на сторінці бізнесмена з'являються кадри з його новою коханою, візажисткою Лілією. Торік Мурат зробив їй пропозицію.
Люди в коментарях під записами з Лілією часто порівнюють наречену бізнесмена з Ані Лорак.
"Давайте перестанемо коментувати чуже життя. Це мій особистий аккаунт і життя, давайте поважати всіх людей, про яких ви говорите", - написав під одним зі своїх постів бізнесмен.
Однак багато, хто його звинуватив у піарі на імені відомої співачки, і впевнені, що Мурат виставляє знімки саме для того, щоб його обговорювали.
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