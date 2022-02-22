Співачка Маша Єфросиніна, яка вела Нацвідбір на" Євробачення-2022", показала себе і розповіла, чому популярних артистів не допустили до участі.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - популярна українська телеведуча, яка нещодавно була ведучою Нацвідбору на "Євробачення-2022". Зірка в сторіс Instagram вирішила відповісти на питання фанатів, які не пройшли повз тему "Євробачення".

"Як ставитеся до всієї ситуації на нацвідборі Євробачення?",- запитав фанат.

"В цілому, у мене великий осад. перше, що я розумію - всі закони жанру, в яких ми працювали раніше, змінилися - сьогодні кожен вважає, що він і є цензура і Господь, і саме його думка - істина, тому у його "жертви" немає шансу на пояснення, бо її збивають зі швидкістю звуку", - зазначила зірка.



Єфросиніна також розповіла про помилку, через яку поплутали бали. Підопічні помилки, на думку телеведучої, неприпустимі.

"Друге - я вважаю неприпустимою і непростимою помилку редактора, яка збила Тимура Мірошниченка в оголошенні результатів. Це понесло за собою дуже багато хворобливих наслідків", - розповіла телеведуча.





Не забула Еврофиніна і про скандал, пов'язаний з територіальними порушеннями. Як стало відомо, інші популярні артисти були відсіяні ще до Нацвідбору через таку проблему.

"Третє - мені донині неясно, як сталося, що "викриття" Аліни сталося після конкурсу, а не до, коли всіх перевіряли. Мені точно відомі імена дуже популярних виконавців, яких не допустили до участі в Нацвідборі, бо були територіальні порушення. Але Аліну ж допустили. За це також, як вам вже відомо, всі понесли відповідальність! Гурт Калуш оркестру отримав свою вісімку від глядачів, і тепер отримав право представляти країну на Євробаченні. Але якою ціною?",- написала зірка.



Також зірка розповіла про тріпотливе питання.



"Найбільш задається питання, звичайно, про наші дії в разі наступу на Київ", - написала Маша у сторіс, показуючи себе.

"Почну з того, що я в це не вірю. Або не відчуваю. Можливо, так працює моя психіка, яка завжди пропонує мені вірити в краще. Тому чіткої відповіді у мене немає", - написала Маша у відповідь.

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