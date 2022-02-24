Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" активно почала сольну кар'єру, розповіла в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" про конфлікт з продюсером Юрієм Нікітіним. Виявилося, що після скандалів з колишньою колегою Вікторією Смеюхой, у Слава зіпсувалися стосунки ще й з колишнім продюсером групи Юрієм Нікітіним.

За словами Камінської, група "НеАнгели" приносила хороші гроші, тому через час після розпаду колективу, продюсер Юрій Нікітін заговорив про можливе возз'єднання колективу.

"Група "НеАнгели" все-таки приносила гроші. Він десь у чомусь погарячкував спочатку, коли нас розпустив. Потім зрозумів, що щось зробив не так. Але мене вже було не зупинити, тому що ... Тому що! Повертатися туди і знову обрубувати собі крила, ну як би не дуже хотілося", - розповіла Слава.

Вона також зазначила, що вони зустрічалися з Нікітіним, спілкувалися на тему повернення групи, але не зійшлися в умовах співпраці та інтересах. І зараз співачка не спілкується з колишнім продюсером.

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