Спочатку історію із засудженням Корсун представила Нікітюк, в анонсі того самого інтерв'ю подається одна з цитат MARUV.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча активно висловлює свою позицію проти окупантів, що вторглися на наші землі. Артистка всіляко допомагає українцям і навіть створила групу, що розшукує зниклих діток.

У той же час колега і артистка Анна Корсун вирішила мовчки виїхати, не ставши підтримувати колег і близьких, а також шанувальників. До того ж дала інтерв'ю під час війни російському журналу. Катя Осадча різко засудила поведінку Корсун:

Спочатку історію із засудженням Корсун представила Нікітюк, в анонсі того самого інтерв'ю подається одна з цитат MARUV, в якій вона стверджує, що «з упевненістю приймає життя в епоху змін".

"Жити в епоху змін" - це так тепер називається, коли твоє рідне місто Харків зруйноване армією РФ? - поцікавилася Нікітюк у MARUV (Анна Корсун), яка навчалася в Харкові. - Не хочеш відвідати рідне місто?».

Нагадаємо, Анна Корсун закінчила факультет автоматики і приладобудування Харківського політехнічного інституту. Жодного поста і слова на підтримку України Корсун не написала в мережі, а також відмовилася щось коментувати, мовчки виїхавши з міста.

"Важлива інформація по нашому каналу "Пошук зниклих"!!!!!! Ми отримуємо списки евакуації, живих в бомбосховищах та іншу інформацію, будемо їх поки публікувати в такому вигляді, як є, іноді від руки написано і сфотографовано, іноді скріншотами або фотодрукарських списків " - раніше звернулася до громадян Осадча.