Артист опублікував кумедний кадр, на якому видно, що російське кафе заборонило вхід для українського та американського президентів.

Відомий український виконавець Олександр Пономарьов, який нещодавно разом з Дзідзьо та іншими артистами представили запальну патріотичну пісню, показав у своєму Instagram кумедний кадр. На знімку можна побачити фасад чи то магазину, чи то кафе в російській Твері, на вивісці якого є заборонені знаки.

Виявилося, що російський громадське харчування вирішив заборонити вхід для українського президента Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена. Схоже, росіяни на повному серйозі вірять, що у глав держав була ідея відвідати їх забігайлівку.

"Ранкове, до кави! Байдену і Зеленському заборонений вхід в магазин в Твері – контрсанкції в дії", - жартівливо підписав кадр Пономарьов. Українці в коментарях тут же почали дотепно обговорювати таку "серйозну" міру.

"Навіть складно уявити, як вони це переживуть", "А де ж їм тепер каву пити? Вони ж все життя про Твєрь мріяли", "Зовсім мізками рушили. Що Байдену робити в їх болоті?", "Дебілам немає спокою", "Сувора санкція", "Хлопці, напевно, сидять і тихенько плачуть в куточку", - пишуть в коментарях.

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