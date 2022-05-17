Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Також зірка вела ранкове шоу на одному з музичних каналів разом з Віталієм Козловським. У артистки є син Нестор, батька якого зірка ретельно приховує. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.

"Оля, як процес схуднення? Я теж намагаюся", - написала фанатка.

"Операція зі зниження ваги провалена. Після концерту ви мені і написали що я смішна булочка. Я погоджуюся, бачила в дзеркалі. Так їсти хочеться, особливо на ніч", - розповіла Оля.

Варто відзначити, що Цибульська нещодавно показувала, як готує спаржу. Мабуть, Оля все ще намагається прибрати зайву вагу.

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