Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка ще до вторгнення рф в Україну підписала контракт на півроку і поїхала з сином закордон через тривалі зйомки. За словами Ксенії, вона дуже сумує за домом, а ситуація в країні її хвилює кожен день.
Цього разу Ксенія вирішила поговорити по важливій темі і поділитися особистим досвідом і переживаннями.
«З початку війни я, як і всі наші співвітчизники, переживаю найскладніший період у своєму житті. Ніколи раніше більшість з нас не стикалися з такими потужними, екстремальними викликами для психіки і фізики теж " - говорить Мішина.
Вона зазначає, що кожен з нас переживає ці руйнівні емоції по-різному, але всі ми опинилися в різних умовах з різним ступенем травмованості.
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"Одна справа, коли ми бачимо зрозумілу «зраду», а друга – коли ми натовпом накидаємося на тих, хто просто вибрав жити, радіти сонцю або їжі, виїхати в безпеку або поділитися своїм щастям. І це шлях в нікуди!» - додає Ксенія.
Вона зазначає, що занурюватися в емоції відчаю зовсім не варіант, адже тоді сил на відновлення життя і свого оточення зовсім не буде.
"Також я зрозуміла, що всі люди, які пишуть мені і всім іншим блогерам гидоти і жовчі, їм просто дуже погано. Мені теж дуже погано, але я вибираю чіплятися за світло і до останньої краплі любити життя, по можливості заражаючи цим все більше і більше людей!"- уклала Мішина.
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