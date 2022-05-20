Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом в Instagram з нагоди Дня вишиванки. У ньому Полякова показала добірку знімків, на яких вона сама і її дочки позували у вишитих нарядах.

На знімках сімейство виглядало щасливим і радісно посміхалося. Втім, фото були явно архівними.

"З днем Вишиванки рідні!! Сьогодні як ніколи дорожиш українською! Рідний дім, рідна країна, рідні люди! Вишиванка наш символ духу, незламності, взаємодопомоги! Давайте шануємо Україну! Боремося за неї, перемога буде за нами!!", - написала Полякова.

Українці тут же почали обговорювати її пост. При цьому знайшлися люди, яким не сподобався радісний вигляд співачки і її дочок на фото.

"У день нашої перемоги куплю собі вишиванку!", "Вишиванка - наш код ідентичності, наша відмінність і цінність", "свято це добре і прекрасно! Але не забувайте, що війна триває! І саме зараз гинуть десятки наших людей! А то всі вже забули, як відлягло", "як не соромно? Людям їсти нічого", "красиві дівчатка!", "Тоді повертайтеся в Україну, в чому проблема?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" зізналася, як діти переживають війну після повернення в Україну.

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