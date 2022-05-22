Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з Америки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милим фото, а в підписі до нього розповіла про кошти, які вдалося зібрати під час її благодійних концертів, а також подякувала всім причетних.

"На даний момент ми зібрали понад 4 500 000 млн. грн під час благодійних концертів на допомогу і підтримку України. Арт-фронт працює, і ми з командою продовжимо наші справи! Особлива атмосфера на цих концертах я ще ніколи подібного не відчувала. У нас у всіх болить сильно, глибоко — але в той же час - в кожному жива Надія і віра в перемогу України", - написала Злата.

А також додала слова подяки і підтримки всім українцям: "Я від серця дякую кожному українцю, з кожного куточка світу за таку важливу допомогу і не байдужість! У боротьбі народжується нація. Наша боротьба триває вже не одне століття. Сила роду і предків нам допоможе перемогти. А наше завдання зберегти єдність, яку ми отримали зараз таким пекельним шляхом. Наше завдання-пам'ятати: хто ми і звідки. З України".

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