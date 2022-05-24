Модель Анна Неплях розповіла, на скільки поправилася, і показала, як тепер виглядає її фігура.

На своїй сторінці в Instagram "Міс Україна Всесвіт 2021" розмістила пост та серію сторіс, присвячених зайвій вазі на тлі переживань.

"З 24.02 мій світ підірваний, як і почуття безпеки і довіри до світу. Хтось сильно схуд від стресу, хтось потім знову набрав, а хтось з того самого дня, як і я, шукав розраду і безпеку в їжі, підсвідомим бажанням відгородитися від зовнішнього світу, набравши вагу. Жировий прошарок виступає в ролі своєрідного захисного панцира-чим він товщий, тим в більшій безпеці відчуває себе людина", - поділилася модель.

Зараз Анна важить 68 кг при зрості 173 см, за цей час вона поправилася на 9 кг.

Зірка розповіла, що за допомогою смачної їжі людина намагається зняти нервову напругу, заглушити переживання, позбутися негативних емоцій і це нормальний стан.

"Я, як людина, яка одного разу на гормонах стресу поправилася і не могла схуднути рік, скільки б не прикладала зусиль без єдиних зривів, знаю, про що говорю. І знаю одне, поки в голові все не вкладеться, тіло не звільнитися від зайвої ваги", - зізнається Неплях.

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