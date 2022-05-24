Учасник гурту Mozgi, екс-соліст "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) та співачка Мішель Андраде заінтригували новою спільною роботою. Це буде тріо, але хто третій до них доєднається — зірки поки не розкривають. Прем'єра очікується в червні. На своїх сторінках в Instagram Позитив та Мішель майже одночасно розмістили пости-анонси нової пісні.
"Нарешті готова ділитися з вами творчістю! Хто чекав наш фіт з Позитивом? Скоро поділимося новою роботою. І нас буде троє!", — повідомила Андраде.
"Чекали на наш фіт з Мішель Андраде? Ловіть тріо! Як гадаєте, хто доєднаться до нас?", — тримає інтригу Завгородній.
У коментарях шанувальники намагаються відгадати, хто ж таки буде третім. Серед варіантів: Надя Дорофєєва, Потап, Настя Каменських, Монатік, Alyona Alyona, Микита Ломакін, Іван Дорн. Також підписники висловлюють сподівання, що нова пісня буде українською мовою.
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Нагадаємо, що Олексій Завгородній у 2021 році розлучився зі стилісткою Ганною Завгородньою, найкращою подругою Насті Каменських. У шлюбі вони були з 2013 року.
Позитиву давно намагаються приписати роман з Андраде. Разом вони не записали трек "100 тисяч хвилин", а також стали ведучими одного з випусків "Орла і решки".
Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" повідомив про трагедію з відомим актором.
А ще Politeka писала, що Андрійчук зізналася, чому вони з Позитивом не спілкуються після розлучення.
Також Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Андраде показала, як допомагає українцям, перебуваючи в Португалії.