Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя проекту "Майстер Шеф", розповіла, що сталося після її розповіді про росіян в Каннах.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішна українська шеф-кухар і авторка книжок. Зірка також бере участь в "Майстер Шеф", де знаходиться в якості судді. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться всім цікавим.

А днями Ольга розповіла про росіян у Каннах, які хвалили Путіна за вбивство українців. Після цього їх провчили Українки, які чули цю розмову. Мартиновська зазначила, що зробила б також сама, незважаючи на свою толерантність. Як виявилося, у неприємність сталася з Ольгою через це, адже Instagram видалив дану публікацію.

"Instagram видалив цей пост про Каннських дівчат. Спасибі, що ми всі на одній хвилі", - написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ми з Маріуполя! Прочитати вчора встигли! Спасибі", " треба повторити цей пост і зробити скріншот. Пост-бомба", " багато встиг прочитати і зробити свої висновки! Спасибі за вашу справжність!)".

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