Як пише Politeka.net, відома ведуча поділилася з шанувальниками должгожданной новиною - разом з Олею Поляковою вони нарешті зважилися поговорити в своїх інтерв'ю на більш дорослі і важкі теми, що стосуються військової агресії, життя в "новому" світі і того, як вони змінилися.

«Я знову випала в кому сумнівів, видавати випуск чи ні, так як нескінченно сиджу в новинах Донбасу і Харкова. І Оля Полякова, яка зазвичай ні в чому не сумнівається, навіть якось розгубилася.

У нас є суперчат, всі сказали, що треба випускати! Наше життя зараз-несумісні контрасти! Але прям дуже хочеться продовжувати жити, хоча б щось в собі відчути!» - поділилася Єфросиніна.

Також ведуча поділилася зверненням до українців після свого дня народження, оскільки їй було що сказати. Артистка вирішила висловитися про особисте і переживання, а також цінності, які тепер для неї понад усе.

Не встояла Ольга перед самими запам'ятовуються привітаннями, які її підкорили. У числі близьких друзів, які звернулися до Марії, були також Андре Тан і оля Полякова, з якою вони разом записали черговий випуск "дорослі дівчатка".