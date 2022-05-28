Зіркове сімейство розповіло, як їм жилося в Києві в розпал повномасштабної війни з рф.

Ведучий найпопулярніших українських шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" не так давно разом з дружиною повернувся до Києва. Сімейство за останній час встигло побувати в Австрії, Чехії, Польщі. Їздив за кордон і сам Григорій Решетнік, адже він батько трьох маленьких синів та має законне право покидати країну.

На своїй сторінці в Instagram дружина ведучого поділилася кадрами зі зйомок нового телешоу «Як ти?», де зіркове сімейство минулого місяця розповіло, як їм живеться під час війни.

"На зйомках нового проекту «Як ти?» Ми тоді вперше приїхали до Києва. На вулицях дуже мало людей. І за декілька днів після зйомок на Лук’янівці, недалеко від цього місця влучила ракета в житловий будинок", — розповіла Христина Решетнік.





"Відверто про найтрагічніші події в житті кожного українця 💙", — додала дружина телеведучого.

Не всі українці оцінили ідею в розпал війни транслювати подібне шоу.

"Ви, що подуріли там🤯війна триває! Багато людей вмирає, руйнюються будинки!!! А ви проєкти знімаєте як пережили війну!!! Гидко! Просто гидко! А люди, які в окупації!!! Як їм живеться?!", — пишуть в коментарях обурені підписники.

Нагадаємо, Решетник відповів, як і чому виїхав з України під час війни.

Також Politeka повідомляла, що батько трьох дітей і ведучий "Холостячки" Решетник натякнув, що не збирається зупинятися.

А ще Politeka писала, що Григорій Решетник розповів, як його сім'я відповіла на випад хрещеної з рф.