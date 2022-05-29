Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - успішна українська співачка і суддя" Співають всі", вона не раз потрапила в різні конфлікти з колегами і любить розповідати про це в мережі. Цього разу Анастасія під час інтерв'ю вирішила розповісти, чому не любить слухати звернення Олексія Арестович.

Анастасія Приходько зізналася славі Дьоміну, що її Олексій Арестович дратує:

"Арестовича не дивлячись, оскільки я дуже емоційна людина, а він такий дуже-дуже такий повільний, спокійний. І я не можу, воно починає мене дратувати. Я його дуже погано чую, він так говорить, як кіт баюн, а воно мене ще більше нервує", - розповіла артистка.

Шанувальники почали підтримувати:

"Ось согласна100%🔥; аж нерви здають)))); я згодна з нею, це точно потрібно прислухатися, і від багатьох чула; Сто відсотків 🤣 🤣 👍 👍 👍 👍 Я так само напружую себе щоб почути що він говорить; ось при Арестович образливо😂; не думала що я теж не можу слухати Арестовича😂 🙌».

Раніше зірка в коментарі" Зірковому шляху " вирішила прокоментувати суддівство української делегації. Шматочок діалогу був опублікований на сторінці ЗШ в Instagram.

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