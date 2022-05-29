Актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку Ковальову в культовому серіалі "Свати", розповіла, чи підтримує відносини з російськими колегами.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса і зірка серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. У телепроекті також знімалися багато російських акторів. Анна, як і інші українські зірки, підтримує Україну в цій війні. Знаменитість також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Анна вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Вітати. Чи підтримуєте ви контакт з іншими акторами зі" Сватів " зараз. Бажаю гарного настрою", - написав фанат.

"Про тих, хто промовчав...",- написала на сторіс Кошмал.

"Якщо ви питаєте про мою кіносім'я російської, то ні. І видаляти я фото з ними теж не хочу. Я хочу, щоб вони бачили і пам'ятали, які щирі почуття я до них плекала. І якого великого ляпаса вони нам дали, ті хто промовчав", - сказала Ганна.

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